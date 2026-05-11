〈「自分の命、数十年しか知らずに死ぬなんて…」Aマッソ加納愛子が“親の本棚”の司馬遼太郎に「グッときた」理由〉から続くバラエティ番組で見せる頭の回転の速さと、エッセイなどで発揮される鋭い言語感覚。お笑いコンビAマッソ・加納愛子氏の武器の一つが、他者の本質を突く「人間観察力」であることは間違いない。では、その鋭くありながらも愛のある眼差しは、いかにして培われたのか。（全2回の2回目／はじめから読む）【