[5.11 プレミアリーグ第36節](Tottenham Hotspur Stadium)※28:00開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 31 アントニン・キンスキーDF 4 ケビン・ダンソDF 13 デスティニー・ウドジェDF 23 ペドロ・ポロDF 37 ミッキー・ファン・デ・フェンMF 6 ジョアン・パリーニャMF 11 マティス・テルMF 22 コナー・ギャラガーMF 30 ロドリゴ・ベンタンクールMF 39 ランダル・コロ・ムアニFW 9 リシャルリソン控えGK 40 ブランドン・オー