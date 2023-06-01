北海道・旭川東警察署は、2026年5月11日、旭川市内に住む80代女性が現金2500万円を騙し取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。4月11日ごろ、女性の自宅に沖縄県警を名乗る男から「あなたの口座が事件に関係している」「口座のお金を調べるので口座のお金を下して渡してください」などと電話がありました。女性は、4月15日から5月6日ごろまでの間、男に指定された自宅付近の橋に、袋にいれた現金を3回にわたっておき、合計