12日午前3時30分ごろ、山口県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は山口県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、山口県の萩市と長門市、それに下関市です。【各地の震度詳細】■震度1□山口県萩市長門市下関市気象庁の発表に基づき、地域ご