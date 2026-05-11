ナフサ高騰の中、ポテトチップスなどのパッケージが白黒のモノトーンになることがFNNの取材でわかりました。関係者によりますと、カルビーが小売店などに対し、「ポテトチップス」の「うすしお味」「コンソメパンチ」などの一部商品で、パッケージに使う色を白と黒、2色だけに変更すると伝えてきているということです。ナフサが高騰する中、印刷インクなどの調達が不安定になっているためで、5月25日以降の出荷分から順次変更され