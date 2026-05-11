エプソン販売は5月11日、一部商品の出荷価格とサービスの価格を改定すると発表した。本体、オプション、消耗品は7月1日納品分から、修理サービスは7月1日受注分から新価格が適用される。エプソン、原材料高騰を受けて7月1日から価格改定同社が取り扱う製品の大半で価格改定を行うという内容。原材料費の高騰など製造コストが上昇しているとしており、「これまで当社では効率化やコスト削減により、価格への転嫁を回避すべく最大限