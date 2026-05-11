ボートレース津のG3「三交マキシーカップ」は3日目を終えた。オール舟券貢献の走りを見せる浜崎誠（46＝大阪）が3日目終了時点で得点率トップに立った。「勝率9％のエンジンでモッサリした感じがあったけど行き足が良くなってますね。リングに当たりがついてくればもっと良くなるかも」と日に日にパワーアップしているようだ。最後に残った枠番が「1」。一見、有利に運べそうだが、出番の4日目8Rには6枠に石川が。「予選ト