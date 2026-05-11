大久保氏がクラブダイレクターを務める「FC Sol Naciente」がトライアウトを実施サッカー元日本代表FW大久保嘉人氏がクラブダイレクターを務めるスペイン10部相当の新クラブ「FC Sol Naciente（ソル・ナシエンテ）」の次世代ストライカー発掘トライアウトが5月9日、10日に川崎市内で行われた。大久保氏が審査員を務めたトライアウトでは、最終選考で元Jリーガーである河野広貴氏が率いるDual Grit FCと対戦し、3-1の勝利を収めた