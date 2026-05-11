大久保氏がクラブダイレクターを務める「FC Sol Naciente」がトライアウトを実施

サッカー元日本代表FW大久保嘉人氏がクラブダイレクターを務めるスペイン10部相当の新クラブ「FC Sol Naciente（ソル・ナシエンテ）」の次世代ストライカー発掘トライアウトが5月9日、10日に川崎市内で行われた。

大久保氏が審査員を務めたトライアウトでは、最終選考で元Jリーガーである河野広貴氏が率いるDual Grit FCと対戦し、3-1の勝利を収めた。取材に応じた大久保氏は、取り組みの目的や、現地スペインで感じた日本との違いを語った。

トライアウトの合格者はバルセロナへ行き、ソル・ナシエンテで1年間プレーする。昨年移住したバルセロナで立ち上げたクラブには、「試合を見に行きたいと思ってもらえるクラブ、観光名所になること」「アマチュアカテゴリからラ・リーガを目指すこと」「将来的にW杯優勝へ導くストライカーを育てること」の3つのビジョンを掲げる。

書類選考を通過した28人は9日に一次選考に臨み、ボール回しやシュート練習、7対7の実戦形式の練習を行った。最終選考へは15人が進み、Dual Grit FCと対戦した。

大久保氏は「選ぶ側の僕が一番緊張している」と笑顔で答え、「初めての試みなのでどうなるかなと思っていました。その中で本当にいい選手が集まって、みんなが盛り上げてくれたのは、本当にやって良かったなと思うし、継続的にやります。毎年やっていきたいと思います」と、初のトライアウトとなるなかで好感触を抱き、来年以降も継続するとした。

試合では先制点を許したが、3得点を奪い逆転勝利。大久保氏も審査員ながら監督さながらに指示を出し、ゲキを飛ばした。

選考では「結果もそうなんですけど」と前置きをして、「結果よりも、その前の過程を見たい。やっぱり逆算できている選手、先のことを考えてゴールを取るために、っていうところを僕は見たいですね」と明かしたなか、最終15人から3人が見事に合格した。（6月上旬に公表予定）

そして、今回の取り組みの目的として、「やっぱり僕がFWの選手で、DFの選手たちにああだこうだ言ってもやっぱり説得力がない。FW専門でやってきて、得点も取り続けてきたので、FWの厳しさ、ゴールとは何かを伝えたい」と言及した。さらに、現地スペインで感じた日本人との違いも語った。

「海外に行って特に思ったのは、やっぱり向こうの選手って『俺がヒーローになってお金を稼いで、家族みんな、親族全員を養いたい』っていう子がすごく多くて。試合になったら『俺に出せ！俺が決めるんだ！』っていう、言い合いがやっぱりあるんですね。それって日本にはあまりないし、そういう選手、僕みたいなやんちゃな選手を作りたいなって。ただ退場しろって言ってるわけじゃないですよ？退場しろってわけじゃないですけど、そういう選手を作っていきたい。そうすれば、日本のFWもちょっと変わってくるのかなっていう思いがあるし、本当にプロを誕生させることができればいいなと思っています。他にも、10部でも強度が凄くて。ディフェンスの位置も日本ってこれぐらい（2メートル）の距離を保って見るんですけど、スペインは絶対タッチして、触っておく。それで一発で抜かれたら削れ！っていうサッカーなので。そういうところは日本と違うし、スペインでやって日本に帰ってきたときに、そこの楽さっていうのもわかった。そういう違いは行ってすごく感じましたね」

合格者の3人は今後スペインへと渡り、現地で語学も学びつつ、1年間限定でソル・ナシエンテでプレーするが、「活躍すれば間違いなくすぐ上から声がかかるし、オファーが来れば上のカテゴリーに行かせてあげたいなと思う。あとは今、日本の企業さんが海外のチームを買収していたりするじゃないですか。そこに参加して、良ければ契約してもらうという流れのきっかけとなりたい。この3人が活躍していい成績を収められれば、ソル・ナシエンテが注目されると思うし、毎年入れ替えて、どんどん上に羽ばたかせるという循環を作りたいです」と、今後の目標も口にした。

選手にとっても大久保氏にとっても大きな挑戦がスタートした。日本をW杯優勝に導くストライカーが誕生するのか、プロジェクトの今後にも注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部・小西優介 / Yusuke Konishi）