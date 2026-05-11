秋田市の81歳の男性が出かけたまま行方がわからなくなっていましたが11日、遺体で発見されました。山菜採りをしていたとみられています。遺体で見つかったのは秋田市横森の本間金男さん81歳です。秋田東警察署の調べによりますと本間さんは8日午後1時ごろ、自宅から外出したまま行方が分からなくなっていて、家族が警察に届け出ていました。11日午前7時ごろ、秋田市雄和椿川の山林で家族が本間さんの車をみつけたと通報。その約4時