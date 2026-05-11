デルヴォン・ラマー・オルガン・トリオ（Delvon Lamarr Organ Trio）はファンキーでグルーヴィー、しかも低音がガツンと響くサウンドで、シーンに台頭すると一気に高い評価を獲得した。最初のリリースは、2016年に発表した自主制作盤『Close But No Cigar』。その後、ヴィンテージ・ソウル系レーベルの〈Colemine Records〉と契約し、同作を2018年に同レーベルから再発したあと、人気ラジオ局KEXPでのライブ盤『Live At KEXP!』が