英北部マンチェスターの小学校で児童と面会する（奥左から）スターマー首相、レイナー前副首相、バーナム市長＝4月13日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英地方選で自身が党首を務める労働党が大敗し、スターマー首相が窮地に立たされている。このままでは次回総選挙を戦えないとして、党内では辞任を求める「スターマー降ろし」の勢いが拡大。有力ライバルである中部マンチェスターのバーナム市長の動向に注目が集まっている