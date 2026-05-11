【モデルプレス＝2026/05/11】女優の川栄李奈が5月10日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿の全身ショットを公開した。【写真】31歳2児のママ女優「脚のラインが本当に綺麗」ほっそり美脚輝くミニワンピ姿◆川栄李奈、スラリ美脚輝く全身ショット披露川栄は、ハングルの看板を掲げた建物が並ぶ場所で撮影したショットを複数枚投稿。バスなどが行き交う大きな通りを背にした写真には、裾に白のチュールフリルがあしらわれた