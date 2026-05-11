ホンダ新型「インテグラ」日本復活で“伝説”再び！2026年3月5日、ホンダが北米市場で展開しているアキュラブランドの「インテグラ」を日本へ導入すると発表しました。長らく国内での復活が期待されていたモデルですが、国土交通省が新たに創設した「米国製乗用車の認定制度」を活用することで、ついに待望の凱旋が実現することになったのです。【画像】これが歴代最強の「新型インテグラ タイプS」です！（23枚）では、今回