11日午前の木原稔官房長官の記者会見で、米国防総省がUFOなどの資料を公開し、日本周辺で撮影された映像も含まれていたことについて質問が出た。【映像】日本周辺で撮影されたUFO？の映像（実際の様子）記者が「米国防総省が8日に米政府が保有するUAP未確認異常現象に関する資料のうち、政府として現象の性質が判断できない事例として写真や動画、文書など161点を公開した。この中に2023年1月に日本周辺で米軍の赤外線カメラが