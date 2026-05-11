★絶景とグルメが満載の伊豆エリアで日帰りで楽しめる今旬スポット巡り！★ 旬のみかん収穫体験ができる施設や創業１４４年伊豆の踊子の宿など今行くべき伊豆の名所を巡る鉄道旅！ 【出演者】西村（コットン）・梅沢富美男・夏菜・きょん（コットン）【ご紹介させていただいた施設】★伊豆急行★おさかなパーク 直売所 稲取・志津摩店★舟戸の番屋★伊豆海鮮 どんぶりや★福田家★済廣寺（かや寺）