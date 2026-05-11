サントリー東海・北陸営業本部は4月24〜26日の3日間、名古屋駅前のJRゲートタワーイベントスペースで「感動体験イベント」と銘打ち、「ザ・プレミアム・モルツ（プレモル）」の有料試飲企画を実施した。会場では「プレモル」と「ザ・プレミアム・モルツ香るエール」の樽生2種を1杯（400㎖カップ）・100円で販売。中味とパッケージを一新した「プレモル」ブランドを大々的にPRした。3日間で2種合計1万1821杯の販売数を