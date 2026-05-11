お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に11日、出演。「ハッピーセット」に関する対応について言及した。メルカリが8日、日本マクドナルドが15日から提供を始めるハッピーセットに附属する「ちいかわ」の玩具について「一時的に出品を制限する」と発表したことについて「やっとかって感じですよね」と語った。ハッピーセットを巡っては昨年夏以降、日本マクドナル