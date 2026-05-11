ハンタウイルスだけじゃない！ ネズミによる経済的損失が猛烈に拡大…「やがて社会全体に修復不可能な深い傷跡を残す可能性」も

2026年5月、南大西洋を航行していた豪華クルーズ船が突如“感染船”へと変貌した。乗客や乗組員が次々と高熱や呼吸不全を訴え、ついには死者まで発生。各国の港は受け入れを拒否し、遺体は船内に留め置かれる異常事態となった。船を地獄に変えた原因は、意外にも人類に最も身近な生き物――ネズミが運ぶ「ハンタウイルス」だった。致死率50％に達することもある感染症は、なぜ世界を震撼させているのか。

【画像】致死率50％ともいわれるハンタウイルスの恐怖

船内では過酷な除染作業

2026年5月、オランダのクルーズ船で凄惨な集団感染が起きた。

報道をまとめる。南大西洋を巡る旅の途中で乗客や乗組員が次々と体調を崩した。当初は原因不明の肺炎とされたが、分析の結果、アンデスウイルスという種類のハンタウイルスが検出された。

通常のハンタウイルスと異なり、例外的に人から人への感染を引き起こす力を持つ型とされる。密閉された船内で密接な接触を通じて病が連鎖した。船は寄港を拒まれ、海上で孤立した。

重度の呼吸不全で命を落とす者が現れ、遺体は孤島に到着するまで船内に留め置かれた。限られた空間でのアウトブレイクは、観光産業に対するイメージ低下の懸念を浮上させ、多大な打撃を与えた。

アフリカ沿岸諸国の港湾機能は一時的に麻痺状態に陥り、船内では未知のバイオセキュリティ確保に向けた過酷な除染作業が強いられた。

極地へと向かう富裕層向けのクルーズ事業は、感染症の発生一つでスケジュールが長期間凍結される脆さを抱えている。国境を越えて瞬時にパンデミックの火種となり得ることを実証した出来事である。

ネズミなどのげっ歯類を主要な宿主としている

街の開発が進み、便利な生活を享受する一方で、人間は思いがけない脅威と隣り合わせになっている。交通網が世界中を網羅する現代社会では、遠く離れた地域で発生した病が、海を越えて日常を揺るがす。

同時に、森林を切り拓いて人間の生活空間を広げ続けた結果、本来ならば出会うはずのなかった野生動物と接触する機会が劇的に増えている。コウモリや蚊など、病気を媒介する生物は多様であるが、現在、世界で警戒が高まっているハンタウイルスは、ネズミなどのげっ歯類を主要な宿主としている。

このウイルスはネズミの体内では悪さをせず、平穏に共生している。だが、ネズミの排泄物が乾いて微かな塵となり、空気中に舞い上がり、人間が呼吸とともに吸い込むことで体内に侵入を果たす。潜伏期間は数週間におよび、発症までの間に気付かぬうちにウイルスが体内で増殖を続けるのだ。

引き起こされる病気は大きくは2つの型に

感染経路は空気感染が主体であり、農作業中や古い納屋の清掃時など、乾燥したネズミの排泄物が舞い上がりやすい環境でリスクが跳ね上がる。

ウイルスの表面には特殊な構造があり、人間の細胞に触れると内部へと滑り込む。血管の内側を覆う細胞に侵入し、人間の免疫反応と激しく衝突することで、血管の壁から血液の成分が異常に漏れ出す事態を引き起こす。

引き起こされる病気は大きく2つの型に分けられるという。ユーラシア大陸に広がる腎症候性出血熱と、南北アメリカ大陸で猛威を振るうハンタウイルス肺症候群である。

腎臓を中心とする型は、高熱から始まり、血圧の低下、尿が出なくなる苦しい時期を経て回復へ向かう。回復期に入っても数ヶ月にわたって強い倦怠感が残り、以前と同じように働くための体力を取り戻すには長い時間を要する。

一方、肺を中心とする型は数日で急激な呼吸不全に陥る。血管の壁から水分が漏れ出すことで、全身の臓器が正常に働かなくなる。ウイルスは心臓の筋肉に対しても直接的な抑制作用を持ち、低酸素状態と相まって重篤なショック症状を引き起こす。

集中治療室での体外式膜型人工肺といった高度なサポートがなければ、生存は絶望的となる。肺を中心とする型の致死率は30%から50%に達し、命を救うことは極めて難しい。

感染症は構造的な脅威

ハンタウイルス感染症は、特定の地域に限られた医学的な課題と思われがちである。しかし、地球規模のマクロ経済や食料安全保障、社会基盤の安定性を根底から揺るがす構造的な脅威として捉え直す必要がある。

気候変動による異常気象や降水量の変動が、生態系における植物の生産量を不規則に押し上げる。餌が豊富になれば、病原体を抱えたネズミは爆発的に増殖する。無秩序な土地開発、農地の拡大、インフラの整わない急速な都市化が重なる。

結果として野生生物と人類との接点が強制的に拡大され、致命的なウイルスが人間社会へと溢れ出してくるのである。

ハンタウイルス感染症の治療に費やされる医療費は、各国の公衆衛生予算を急激に圧迫する。

アメリカの研究（Hospital cost and length of stay in idiopathic pulmonary fibrosis, 2017）によれば、肺症候群の重篤な病態において入院した場合、平均的な医療費は1万6042ドル（約250万円）に達する。一般的な肺炎の入院費が5000ドル（約80万円）程度であることを考えれば、桁違いの重さであることがわかる。

猛烈な勢いで広がるネズミによる経済的損失

呼吸不全に対して人工呼吸器による生命維持が必要となった場合、入院期間は平均して16日間に延び、費用は4万8772ドル（約760万円）にまで跳ね上がる。人工心肺装置の導入や航空搬送が加われば、医療インフラと患者の家計には長期間にわたって凄まじい経済的出血が強いられる。

腎症候性出血熱の患者を多く抱える中国では、年間1万2000件から2万件の症例が報告されている。この病気に伴う急性腎不全に陥り透析治療が必要となった場合、患者1人あたりの平均医療費は血液透析で8万9257人民元（約205万円）、腹膜透析で7万9653人民元（約185万円）に達する。

地方の平均的な収入と比較して極めて高額であり、農作業に従事する働き盛りの世代が倒れることで、地域全体の生産性低下を招いているという。

損害は医療分野にとどまらない。ウイルスを運ぶネズミによる経済的損失も、猛烈な勢いで広がっている。

ネズミは人間にとって食糧を奪い合う最大のライバルでもある。世界で報告されている侵略的なげっ歯類による経済的損失のうち、実に87%が農業分野に集中している。

タンザニアでは1989年から1990年の収穫期に作物が48%も失われ、局地的には80%を超える被害が出た。インドでも田畑で5%から6%、貯蔵庫で7%の米が食い荒らされている。

エチオピアの大麦栽培においては森林に近い畑で17%の被害があり、1ヘクタールあたり約121ドルの金銭的損害が出ている。大発生したネズミは農作物を食い尽くして各国の農業経済に壊滅的な打撃を与え、食糧価格の高騰を招き、農家の収入を根底から破壊する。

物流網や船に侵入することで、海運業やグローバルなサプライチェーン全体を麻痺させる危険性も孕んでいる。

複雑に絡み合った連鎖反応を断ち切るために

複雑に絡み合った連鎖反応を断ち切るためには、医学や環境科学、経済学の境界を取り払い、人間と動物、生態系の健康を統合して管理する的アプローチが不可避である。

病気が起きてから高額な薬を探し、集中治療室のベッドを確保するだけの事後対応的な仕組みには、すでに限界が来ている。

持続可能な社会システムを構築し、ハンタウイルスを含む感染症のリスクを極小化するためには、複数の施策が急務となる。

第一に、気候変動データと連携し、ネズミの大発生を環境変動の初期段階で探知する生態学的な早期警戒網を世界規模で確立することである。

根本的な原因は生活圏に侵入を許しているネズミ

第二に、都市計画における公衆衛生設備と廃棄物管理を抜本的に改善すること。第三に、農業やインフラ管理において、殺鼠剤に過度に依存せず生態系バランスを重視する「統合的病害虫管理」を法制化し、普及させることである。

目に見えないウイルスの影に怯え続けるのは終わりにしなければならない。病原体自体も恐ろしいが、根本的な原因は生活圏に侵入を許しているネズミの存在にある。

運び屋であるネズミを断ち切れば、感染症の連鎖も、農作物の無惨な略奪も同時に止めることができる。局所的な痛手を見て見ぬふりをして放置すれば、やがて社会全体に修復不可能な深い傷跡を残す可能性がある。

人間の生活空間からネズミを駆除し、豊かな社会を守る強固な盾を築き上げること。マクロ経済の持続的成長は、自然生態系との健全な境界線を再構築し、いかに予防的に維持していくかにかかっている。

文／小倉健一 写真／shutterstock