2026年度は台数の伸長を予想、地域別の重点施策は？三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年5月8日、2025年度通期決算を発表しました。今年4月に社長に就任した岸浦恵介社長は「（市場環境が厳しい中）最終黒字が確保できたことについて非常に感謝している」と社長として初めて迎えた通期決算に対する感想を述べました。【画像】三菱自動車工業の「2025年度通期決算」を画像で見る会見の中で、キーファクターとして何度も名前