トップ5全てが年収1000万円超！年収1700万円超の1位は？今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2025【従業員の平均年齢50代】」を作成した。単体の従業員数が10人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。それでは早速、ランキングを確認していこう。今回のランキングでは、トップ5に入った企業全てが平均年収1000万円超えとなった。そ