ワールドレディスサロンパス杯国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われ、2位から出たツアー4勝の河本結（RICOH）は1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り通算1オーバーで優勝。メジャー初制覇で賞金3000万円を獲得した。会場ではゴルフファン垂涎の写真が撮られ「とても嬉しい！」などの声が上がった。写っていたのは、2人で一時代を作った宮