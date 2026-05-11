ワールドレディスサロンパス杯

国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われ、2位から出たツアー4勝の河本結（RICOH）は1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り通算1オーバーで優勝。メジャー初制覇で賞金3000万円を獲得した。会場ではゴルフファン垂涎の写真が撮られ「とても嬉しい！」などの声が上がった。

写っていたのは、2人で一時代を作った宮里藍さんと横峯さくらだ。宮里さんは大会の3日目に小、中学生を対象にしたジュニアゴルフ体験会を実施。スナッグゴルフを使って的当て対決を行うなどして触れ合い、ゴルフの導入として「楽しむ」ことの大切さを語った。

そのジュニアゴルフ体験会に横峯の息子が参加していたのだ。横峯は10日に自身のインスタグラムを更新。「とっても素敵なイベントで、子どもたちみんなに優しく接してくれる藍ちゃん。息子は大喜びでした！本当にありがとう」と報告した。2年連続での参加のようで「去年は『藍ちゃんに息子がゴルフを教わる日が来るなんて』とお互いの時間が進んでいることを感じましたが、今回は息子がこの1年で成長している姿がとても心に残りました。ありがとう」と感謝し、3ショット写真を添えた。

コメント欄では「朝から温まる投稿ありがとうございます！」「藍ちゃんさくらちゃんのコンビは最高ですね」「藍ちゃんさくらちゃんを見てきた世代には感動ですね」「私の世代からすると最強女子プロのお二人が揃っているのはとても嬉しい！」など、感激の声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）