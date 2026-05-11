2027年3月19日の開幕まで1年を切った「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」。横浜市の上瀬谷通信施設跡地で開催する、想定来場者数1,500万人の国家プロジェクトの全貌が見えてきました。注目は、会場の核となる「テーマ館」「園芸文化館」「日本政府苑」の3施設。日本を代表する建築家・隈研吾氏が手掛けるパビリオンや、最新デジタルアートとの融合など、これまでの「花博」のイメージを覆す次世代の展示内容が明らかにな