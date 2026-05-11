◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１６節福島４―２磐田（１０日・とうスタ）Ｊ２ジュビロ磐田はアウェーでＪ３福島に２―４で敗れた。前半２０分に先制され、１０分後にはＭＦ松原后（２９）が同点弾を決めたが、後半はＤＦが崩壊して３失点。同アディショナルタイム３分にＦＷマテウスペイショット（３０）が１点を返したものの、Ｊ３クラブ相手に屈辱的な黒星となった。試合後のジュビロのロッカールームには重苦しい