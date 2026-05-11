◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１６節 福島４―２磐田（１０日・とうスタ）

Ｊ２ジュビロ磐田はアウェーでＪ３福島に２―４で敗れた。前半２０分に先制され、１０分後にはＭＦ松原后（２９）が同点弾を決めたが、後半はＤＦが崩壊して３失点。同アディショナルタイム３分にＦＷマテウスペイショット（３０）が１点を返したものの、Ｊ３クラブ相手に屈辱的な黒星となった。

試合後のジュビロのロッカールームには重苦しい空気が漂っていた。１―４とされると、福島は後半４３分に５９歳のレジェンド、ＦＷ三浦知良を投入。敵が勝利を確信してのことだと捉えたある選手は「なめられていると思った」と明かした。最後の最後にはマテウスペイショットが右足で意地の一発を見舞ったが、反撃はそこまでだった。

就任後、サイドチェンジを攻撃の鍵にしてきた三浦文丈監督（５５）は「今日は揺さぶりができなかった」と敗因を挙げた。前半は１―１で折り返したが、後半８分にＤＦのクリアミスを運ばれて勝ち越されると、選手たちは動揺と焦りを隠せなくなり、２６分、３７分と追加点を許した。

この日は磐田Ｕ―１８の石塚蓮歩（１８）が先発で今季初出場し、ワントップに入ったがシュートは１本も打てずじまい。４失点のＧＫ三浦龍輝（３３）は今季２試合目の出場だった。来季を見据えた面もあったが、選手たちはそれを敗戦の言い訳にはしなかった。ＤＦラインのまとめ役となった森岡陸（２２）は「（新しい選手が入ったら）合わせないといけないし、僕が最後止められるようにスキルを磨いていかないといけない」と矛先を自分に向けた。

地域リーグラウンドは１６日の次節・藤枝との静岡ダービーを含めて２試合のみ。現在８位と低迷しているが、次につながる戦い方をすることが重要となる。同点弾を決めた松原は「チームとしてゴールの確率を上げるサッカーをしていかないといけない」と気を引き締めた。（甲斐 毅彦）