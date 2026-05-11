◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節清水１−１（ＰＫ４−３）福岡（１０日・アイスタ）清水エスパルスはホーム福岡戦を１―１で突入したＰＫ戦で制し、５連戦を今季２度目となる３連勝締めした。後半２５分に先制点を許すも、同３０分にＦＷ呉世勲（２７）が同点ゴール。前節のＣ大阪戦で途中出場し、ＰＫ戦勝利に貢献したＧＫ沖悠哉（２６）は、この日もシュート１本を止め、２試合連続でＰＫ戦を制する立役者となった。