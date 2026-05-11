ウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコ（アヤックス）の妻、ヴラダ・セダンさんが公式インスタグラムを更新。５月10日の母の日に合わせて、キュートなふたりの娘との記念ショットを投稿した。ヴラダさんは母国ウクライナでテレビレポーターや記者、タレントとして活躍中の30歳。2020年８月にジンチェンコと結婚し、現在はふたりの女の子を育てる母親だ。まさにワールドクラスの美貌とプロポーションを誇り、英メディア