「えげつない美人だ」ウクライナ代表DFのブロンド妻が魅せた“ワールドクラスの美貌”に脚光 「内面からも滲み出ている」「そして娘たちは天使」
ウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコ（アヤックス）の妻、ヴラダ・セダンさんが公式インスタグラムを更新。５月10日の母の日に合わせて、キュートなふたりの娘との記念ショットを投稿した。
ヴラダさんは母国ウクライナでテレビレポーターや記者、タレントとして活躍中の30歳。2020年８月にジンチェンコと結婚し、現在はふたりの女の子を育てる母親だ。まさにワールドクラスの美貌とプロポーションを誇り、英メディアは再三に渡って「世界一美しいWAG（妻とガールフレンド）」と評したほど。65万のSNSフォロワー数を有するインフルエンサーでもある。
そんなヴラダさんは「母の日おめでとう！ 私の人生でいちばん大きな喜び」と記して複数の写真を投稿。ふたりの娘とお揃いの全身ホワイトのファッションで登場し、プロカメラマンが撮影した記念のスマルショットを紹介した。まるで中世貴族のファミリーのような気品を漂わせている。
画像をチェックしたファンからは賛辞が殺到。「えげつない美人だ」「そして娘たちは天使」「ほんとに幸せそう」「まじでクールな女性だね」「なんて優しくて柔らかい写真だろう」「内面からも美しさが滲み出ている」「こっちまでハッピーにさせてくれる画像だ」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ジンチェンコの世界一美しいWAGが魅せる“ワールドクラスの美貌”をチェック！
ヴラダさんは母国ウクライナでテレビレポーターや記者、タレントとして活躍中の30歳。2020年８月にジンチェンコと結婚し、現在はふたりの女の子を育てる母親だ。まさにワールドクラスの美貌とプロポーションを誇り、英メディアは再三に渡って「世界一美しいWAG（妻とガールフレンド）」と評したほど。65万のSNSフォロワー数を有するインフルエンサーでもある。
そんなヴラダさんは「母の日おめでとう！ 私の人生でいちばん大きな喜び」と記して複数の写真を投稿。ふたりの娘とお揃いの全身ホワイトのファッションで登場し、プロカメラマンが撮影した記念のスマルショットを紹介した。まるで中世貴族のファミリーのような気品を漂わせている。
画像をチェックしたファンからは賛辞が殺到。「えげつない美人だ」「そして娘たちは天使」「ほんとに幸せそう」「まじでクールな女性だね」「なんて優しくて柔らかい写真だろう」「内面からも美しさが滲み出ている」「こっちまでハッピーにさせてくれる画像だ」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ジンチェンコの世界一美しいWAGが魅せる“ワールドクラスの美貌”をチェック！