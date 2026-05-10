お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらさん（38）の激変最新ショットが話題となっています。【写真】「見違える」約40キロのダイエットに成功した空気階段もぐら13日に放送予定の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜午後7時）の番組公式YouTubeチャンネルにて先行公開オープニングに登場した鈴木もぐらさん。「3か月で38?のダイエットに成功」と紹介され、激痩せしたスリムな姿を披露しました。鈴木もぐらさんに対して、お笑い芸人の有吉