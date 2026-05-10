ロッテ（東京都新宿区）のロングセラーアイス「雪見だいふく」シリーズの新商品「雪見だいふく チョコサクサク」が、5月11日に発売開始します。【写真】えー！すごい！こだわりまくってる！「雪見だいふく チョコサクサク」の断面図をもっと！同商品は、もちもち食感の「雪見だいふく」に夏の人気アイス「スイカバー」に使用しているチョコレートパフ「チョコ種」を混ぜ込んだ一品で、「もちもち」と「サクサク」の2つの