中国南部発祥の小さな料理、手作り点心が危機に瀕しているとの見方が出ている/Sammyvision/Moment RF/Getty Images（CNN）エビ蒸し餃子「ハーガウ」や、カニの卵を載せた「シウマイ（焼売）」、さらに蒸した米粉の皮で具材を包み、甘いしょうゆだれにつけて食べる「腸粉（チョンファン）」など、中国南部発祥の一口サイズの料理「点心（てんしん）」作りには職人の技が欠かせない。多くの点心ファンは、最高の点心を作れるのは、安