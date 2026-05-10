東海大の研究者ら、科学誌に論文東海大学の研究者らが、自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）の発症の仕組みを解明した論文が３月末、科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに掲載された。ＡＳＤの治療に道を開く可能性が期待される。（石黒穣）ＡＳＤは「社会的コミュニケーションの障害」や「行動や興味の偏り」を中核症状とする先天的な神経発達症で、近年では１００人に３人ほどがこの特性を有するとされる。東海大医学部の飯島