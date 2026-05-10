当時の写真や現場周辺の動画はこちら群馬県高崎市などで４１日間に１６〜２１歳の女性８人を相次いで乱暴し、殺害した大久保清・元死刑囚の刑が１９７６年に執行されてからちょうど５０年がたつ。元死刑囚はベレー帽をかぶり、白のスポーツカーを乗り回して「画家」「美術教師」と名乗って「絵のモデルにならないか」などと、言葉巧みに若い女性を誘った。当時の本紙記事などから改めて事件の概要や元死刑囚の人物像をたどり、性