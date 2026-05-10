WORSTRASHが、全国ツアー『Love Me Kill Me Tour ~EXTRA~』のファイナル公演として、サーキットフェス『JXLY FEST 2026』を開催する。 （関連：WORSTRASH、フロアが熱く波打った熾烈な一夜敬愛するバンドと切磋琢磨する初の全国ツアー開幕） 本イベントは、10月18日に東京 Shibuya CYCLONE、Shibuya THE GAMEの2会場にて開催。WORSTRASHをはじめ、親交の深いアーティストやシーンを横断した