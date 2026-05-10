9日夜、静岡市葵区の地下道が排水ポンプの故障して一時冠水しました。冠水は10日未明に解消され、現在は通行できます。静岡国道事務所によりますと、9日午後9時半すぎ、静岡市から「地下道で深さ10センチほどの冠水がある」と連絡が入りました。静岡市や静岡国道事務所の職員などが対応にあたり排水ポンプを調整したところ、10日午前1時前に動き出し、午前3時過ぎに冠水が解消されたということです。この冠水により現場付近のビル