IHI（7013）は8日、2027年3月期の連結営業利益が前期比45.0%増の2,400億円になり、3期連続で過去最高益を更新する見通しと発表した。【こちらも】キオクシアがストップ高、その要因と今後の行方は?だが同日の東京株式市場における株価は、取引時間中の決算発表直後に3,323円まで急騰したものの、引けにかけて急速に上げ幅を縮小し、終値は前日比14円高の3,059円に留まった。市場では強気な業績予想を好感する一方で、今期の