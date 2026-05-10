お笑いコンビ・河井ゆずるが９日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。弟の大学の学費を払うため、週７で１日１８時間もアルバイトしていたことを明かした。この日は、最高においしかった「街」の話がテーマ。大阪・ミナミに最も長く住んでいたと話す河井は「実家も、東京でいう歌舞伎町みたいな飲み屋街があるんですよ、心斎橋。で心斎橋のど真ん中の古い汚い大きな雑居ビルの屋上に。モップとかほうきとか入ってたプ