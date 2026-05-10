元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、9日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。芸能界の連絡先交換について、私見を述べた。

田中は自身の写真集販売を促進するインスタグラムを期間限定で更新。フォロワーは200万人以上いたが、期間終了後は自身のSNS運営を行っていない。

田中は「私はDMとか、送り合えるのがちょっと嫌。自分がやってないから大丈夫だけど。私、若くもないし大丈夫なんだけど」と切り出した。

続けて「今のさ、若者たちはさ、現場で聞いて、連絡先教えてよなんてさ、聞きづらいじゃん。あいつ聞いてたよ、みたいなうわさされるの嫌だから。（芸能人は）みんな後からDM送るんでしょ？」とゲストのピン芸人永野（51）に投げかけた。

永野は「知らない」とした上で「なんかさ、田中みな実さんと私やここにいるスタッフさんが知らないだけでさ、とんでもなく遊んでるんだろうね」と返答した。

田中は「上手にやってそう。共演してとかじゃない方法で出会い…接点が見つからないじゃない、まずは。会う場所もコロナ禍を経て、外で公にならずに遊ぶ方法を身につけたと思う」と語った。

番組公式Xには田中と永野のツーショット写真が公開されている。