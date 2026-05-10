女優片岡凜（22）が9日夜、Xを更新。中学生から受けた“助言”について、私見を述べた。片岡は「将来はキャバ嬢になるって中学生がいた。クラスでも多いって正直驚いた。凜ちゃんも女優よりキャバのが稼げるし毎日楽しいと思うよって助言された」と書き出した。そして「強い目をしてたから複雑だった。私なんて高二までサンタを信じてたし、中学生の時はまだ左手にサイコガン欲しかったのに。今の中学生は大人だな」とつづった。こ