約4年の大規模改修を経て、ついにリニューアルオープン JR両国駅西口から徒歩約3分。「東京都江戸東京博物館」が見えてきます。約4年の長期休館を経て生まれ変わった館内には、江戸時代から現代まで、約400年にわたる東京の歴史と文化がぎゅっと詰まっています。今回のリニューアルでは、新たな大型模型やデジタル技術を活用した展示が増設。歴史や文化を見て学ぶだけでなく、実際にふれて体験できるコーナーもあり、子どもから大