【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 5月9日の放送では、いまや国境を越え、世界に大きな影響力を持つ日本のアニメの成長を支える「アニメ制作会社」にスポットを当て、深掘りした。 ■“作品ではなく会社で選ぶ”時代へ テーマのヒントとしてアニメの設定画や原