米米ＣＬＵＢの石井竜也（６６）が９日、東京・代々木公園で開催された第２６回タイフェスティバルで、タイが拠点のアイドルグループ・ＢＮＫ４８と、３月リリースのコラボ曲「君がいるだけで（ＢｅｃａｕｓｅｏｆＹｏｕ）２０２６Ｔｈａｉ−ＪａｐａｎｅｓｅＶｅｒｓｉｏｎ」をライブ初披露した。タイの音楽プロデューサーが米米の大ヒット曲「君がいるだけで」のイメージを軸に、現地の音楽を掛け合わせたトラック