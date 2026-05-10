アドマイヤクワッズは午前11時20分ごろ、関西馬一番乗りで東京競馬場に到着した。吉田厩務員は「汗もかくことなく、お利口さんでした」と伝えた。前走皐月賞の15着は「距離が敗因」とキッパリ。その後は「乗り始めから困るくらい元気があった」として、「マイルではいい競馬をしてくれているので、期待しています」と締めくくった。