目指すはファミリーで日本観光だ。格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）でＲＩＺＩＮライト級王者イルホム・ノジモフ（３１＝ウズベキスタン）に挑戦するルイス・グスタボ（２９＝ブラジル）が独占取材に応じ、胸中を語った。９日に行われた前日計量をグスタボは７０．７０キロでクリア。７０．９５キロだったノジモフと額を合わせてにらみ合うなど、早くも臨戦態勢に入ると