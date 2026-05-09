プレミアリーグ第36節のリヴァプール対チェルシーの一戦がアンフィールドで行われた。ホームのリヴァプールは現在4位につけているが、前節はマンチェスター・ユナイテッドに敗戦。CL出場権獲得は濃厚だと考えられているものの、6位ボーンマスとは6ポイントしか離れておらず、連敗は避けなければならない。一方のチェルシーは現在リーグ戦6連敗と絶不調。順位を9位にまで落としてしまった。リアム・ロシニアー政権は失敗に終わり、