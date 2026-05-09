両親が亡くなった後には、相続の問題が出てくることもあるでしょう。ママスタコミュニティにこんな相談がありました。親の財産をどうするかをきょうだいで話し合っていて、投稿者さんは土地を相続することになるそう。『数年前に母が他界し、父は持病が重くなり施設に入居。姉と実家をどうするかなど相続の話をした。全財産を姉と半分になるように話し合い、実家は土地を更地にして私が相続して、その土地に家を建てる話を夫として