＜相続からの介護トラブル？＞実家の土地をもらうことになった。義両親に相談は必要？事後報告でいい？
両親が亡くなった後には、相続の問題が出てくることもあるでしょう。ママスタコミュニティにこんな相談がありました。親の財産をどうするかをきょうだいで話し合っていて、投稿者さんは土地を相続することになるそう。
『数年前に母が他界し、父は持病が重くなり施設に入居。姉と実家をどうするかなど相続の話をした。全財産を姉と半分になるように話し合い、実家は土地を更地にして私が相続して、その土地に家を建てる話を夫としているところ。夫にはきょうだいが2人いて、皆核家族なので将来誰かと二世帯や同居という話はとくにない。ただ夫の妹夫婦は義両親のすぐ近所に住んでいるので、義両親の老後は一応安泰。義両親には相談なしに、報告だけでもいいのかな？』
報告だけで、相談はしなくていい
『相談ではなく報告でいいと思う。義実家に行ったときに旦那の口から「こういう事情で家を建てることにした」と報告すればいいんだよ。投稿者さんの家の事情ではなく、旦那とも話し合った結果としてね。嫁が決めたら面白くないけれど、息子が決めたならスッと納得する人は多いよ』
『その土地の詳細は義両親には関係ないんだから、家を建てることにしたと話せばいいように思います』
相続をした土地に家を建てることは、義両親に相談する必要はなさそうです。すでに旦那さんや子どもたちとも話し合って決まっていることでしょうから、それを義両親に報告すればいいのではないでしょうか。その際には投稿者さんではなく、旦那さんに話してもらうとよさそうですね。投稿者さんが話すと、お嫁さん主導のように見えて、義両親もあまり快く思わないかもしれません。でも旦那さんは義両親にとって実の息子。その息子がきちんと決めているならば納得してくれそうです。
相談すると、あれこれ言われそう
『義実家へは相談ではなく、亡くなって相続が完全に完了し、建てることが完全に決まってからの事後報告でいいのでは。具体化してない時期に話すと、相手もよかれと思ってああだこうだ言ってくると思う』
『相談はいらないと思う。決まっているのなら報告でいい。変に相談してケチがつくのも嫌だし』
義両親に相談という形で話すと、家を建てることについて意見を言われる可能性もあります。義両親もあくまで相談なのだから、こちらの意見を言ってもいいと思うからですね。そうすると、投稿者さんたちの計画にもクレームが入り、変更を余儀なくされる恐れも。せっかく自分たちで決めたことですから、義両親の意見に振り回されないように、家を建てることを正式に決定させてから報告したほうがよいとの意見もあります。
印象悪い？正式決定の前に少し話しておくのも手
『旦那さんからそれとなく「そうすることにした」と伝えてもらったら？ やっぱり何もかも決まりきってから事後報告は印象悪いと思う』
義両親に相談するとあれこれと注文が入る可能性も否定できません。かといって全てが正式に決定されてから話すと、義両親は「何も聞いていない」と怒ってしまうかもしれませんね。息子家族が住む家のことですから、前もって何か知っていたいと思うのではないでしょうか。義両親の気持ちを考えると、家を建てることは事前に伝えておいてもよさそうです。
義両親の老後の話し合いは必要
『「夫の妹夫婦は義両親のすぐ近所に住んでいるので、義両親の老後は一応安泰」で本音がダダ洩れなのがどうかなと思う』
『家を建てる建てない関係なしに、義両親は自分たちの老後についてどう考えているのか、きょうだいたちはどうサポートするつもりなのかの話し合いはしておいてもらったほうがいいよ。うちは旦那が長男で義実家近くに住んでいるけれど、旦那の弟がさっさと家を建てちゃって、私は内心「これは長男（の嫁である私）に全部丸投げする気満々なのか？」と不安が頭をよぎったよ。投稿者さんも、話し合いがすませてあって、そのうえで「妹夫婦がやるから大丈夫」と思っているのか、勝手にそう決めつけているのかでその後の揉め具合かなり違うし』
旦那さんのきょうだいは、誰も義両親と同居することはないのでしょう。そうすると義両親の老後も不安になりますが、義妹が義実家の近くに住んでいることもあり、将来的には義妹が義両親の面倒を見ると、投稿者さんは考えているようです。でもこれが義妹に確認していることならいいですが、投稿者さんが勝手に考えていることならば、いずれ意見の相違が生まれ揉めることになるかもしれません。家をどこに建てるのかも大切ですが、義両親の老後についての話し合いも大切になりそうですね。義両親の介護をするのは実子ですが、投稿者さんもまったくの無関係ではいられないでしょう。後々困らないように、早い段階で旦那さんにきょうだいでの話し合いをしてもらったほうがよさそうです。