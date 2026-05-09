ボートレース多摩川「第21回マンスリーBOATRACE杯」の4日目が9日に行われ、準優進出メンバーが決定した。今節では2番目に登録番号が早い地元のベテラン・内山文典（62）が、4R1着、8R2着の好成績で2日目後半、3日目と2連続6着から巻き返して予選を突破した。「気圧が上がって、湿度が低くなって、みんなと一緒くらい回るようになった。今日はいい足をしていた。回りやすいし、グリップしていて感じが良かったね。伸びはタイム