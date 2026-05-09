【イスタンブール共同】米メディアは8日、衛星画像に基づく分析で、イランの石油積み出し拠点カーグ島沖で石油流出が広がっていると報じた。軍事的緊張が続く中、石油回収は困難とみられ、海洋生態系や漁業への悪影響が懸念される。